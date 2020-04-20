Сейчас там уже 51 заражённый коронавирусом

До сегодняшнего дня Петушинский район оставался лидером Владимирской области по числу заболевших коронавирусом. К 20 апреля там выявлен уже 51 случай заражения вирусной инфекцией и двое умерших, а несколькими днями ранее район закрыли и ввели там карантин, что означает, что пропускать туда будут исключительно жителей, имеющих местную регистрацию или тех, кому туда надо по работе.Такое обострение ситуации многие связывают с непосредственной близостью Петушков к очагу возгорания коронавируса - Москве и области, откуда тысячи людей "ломанулись” самоизолироваться к себе на дачи как раз в Петушинский район. По данным Зебра ТВ, полученной от первого заместителя губернатора Сергей Шевченко, на момент объявления карантина в Петушинском районе находилось около 76 тысяч человек, при том что официально зарегистрировано там - 36 тысяч...Несмотря на явно запущенную ситуацию, местные жители сохраняют спокойствие. По словам начальника УМВД по Владимирской области Виктора Соболева, в Петушинском районе запланировано много карантинных мероприятий, принимать участие в которых будут органы здравоохранения, полиция и ОМОН.