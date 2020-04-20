В развивающихся странах 75% рабочих мест могут быть автоматизированы, прогнозирует Bank of America.

Автоматизация и деглобализация могут стать ключевыми мировыми трендами после пандемии коронавируса. Данная тенденция, считают эксперты, может особенно проявиться в развивающихся странах. В исследовании "COVID-19 – десять лет спустя" допускается, что примерно 75 процентов рабочих мест заменят роботами. Наиболее пострадавшей страной при таком сценарии может стать Мексика (80 процентов), а меньше всего такой кризис затронет Россию (60 процентов).После пандемии развивающиеся рынки будут расти не так активно, как ранее. Уже известно, что снизился ВВП Китая, и это лишь первое его падение с 1992 года, с момента введения статистики по данному показателю.Кроме того, финансовый кризис может болезненно ударить по странам с большим госдолгом и низкими резервами. Это, в первую очередь, Бразилия, ЮАР и Турция. Изменится также и отношение к цепочкам поставок – в этой области может снизиться роль Китая и вырасти – других азиатских экономик и даже ряда европейских.