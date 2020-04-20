20.04.2020

2020-04-20 16:40:07

«Фатьяновский парк» в Вязниках станет одним из лучших в России

Его проект признан лучшим во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с числом жителей от 20 000 до 50 000 человек»

Работы по благоустройству Фатьяновского парка намечены на 2020 – 2021 годы. В нём планируется построить многофункциональную сцену. Летом там будут проходить концерты, а зимой территория превратится в каток. Также в парке появятся кафе и пункт проката спортинвентаря, а на крыше сцены будет оборудована смотровая площадка с прекрасным видом на старые Вязники, пойму Клязьмы и панораму Заречья.

Преобразится и зрительный зал под открытым небом. На смену скамейкам придут 350 удобных сидений со спинками. Предусмотрена установка тента, защищающего от непогоды.