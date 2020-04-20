Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, как ограничивает себя в еде, находясь дома в период самоизоляции, вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, как ограничивает себя в еде, находясь дома в период самоизоляции, вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.По словам 16-летней спортсменки, в обычные дни она себя ничем не ограничивает, но при этом старается есть правильную пищу, чтобы были силы на тренировки. Однако сейчас интенсивность тренировок снизилась, в связи с чем пришлось внести корректировки в питание."Стараюсь вечером и на ночь ничего не есть, – приводит слова Щербаковой ТАСС. – Худеть мне не приходилось, глобально точно нет, только по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать".В декабре 2019 года Щербакова во второй раз выиграла чемпионат России, который проходил в Красноярске. Тогда Анна перебила два мировых рекорда, которые принадлежали ее соотечественнице Александре Трусовой.В марте россиянка должна была отправиться на чемпионат мира в Монреаль, но Международный союз конькобежцев (ISU) из-за COVID-19 принял решение отменить соревнования.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,3 миллиона человек, из которых 163 тысячи скончались.