Один из руководителей информационного центра по борьбе с COVID-19 Владимир Табак сообщил, что переболел коронавирусом. О своих симптомах и лечении он рассказал в социальной сети Facebook. Мужчина ..

Один из руководителей информационного центра по борьбе с COVID-19 Владимир Табак сообщил, что переболел коронавирусом. О своих симптомах и лечении он рассказал в социальной сети Facebook.Мужчина признался, что хорошо знал меры предосторожности, но все равно вел себя безответственно. Он здоровался за руки, обнимал знакомых и смеялся над теми, кто ходил в масках, передает.Табак узнал о своем диагнозе еще до того, как у него появились первые симптомы. Главу инфоцентра доставили в медучреждение в Лапино. "Уже в больнице у меня пропало обоняние, поднялась температура, а на компьютерной томографии за два дня появилась двухсторонняя пневмония", – вспомнил он.Табак провел в больнице 15 дней. Он принимал противовирусные лекарства от малярии и ВИЧ-инфекции. По его словам, у препаратов было много побочных эффектов, в частности, сильная тошнота и депрессия, сообщает