Еще одна трудная неделя борьбы с коронавирусом позади. Подведем итоги. Число заражений в мире перевалило далеко за 2 миллиона. Погибли более 150 тысяч человек.

Автор: Дмитрий КиселёвЕще одна трудная неделя борьбы с коронавирусом позади. Подведем итоги. Число заражений в мире перевалило далеко за 2 миллиона. Погибли более 150 тысяч человек. Где-то болезнь достигла пика, где-то уже идет на спад. В России эпидемия только набирает обороты. За неделю число заразившихся в России выросло более чем в два раза, а жертв коварной болезни уже более 300.Президент Путин еще раз подтвердил, что борьба идет за каждую жизнь: "Нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет. И не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, они у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Береженого Бог бережет".И эту борьбу "за жизнь каждого человека" сейчас ведут не только медики и власти. Это делает каждый из нас, просто оставаясь дома, не заражаясь и не заражая других.К слову, в этой непростой ситуации Путин увидел и позитивный момент, реальный шанс для отечественной медицины стать лучше и доступнее в очень короткий срок."Мы с вами знаем, мы можем быть уверены: Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане", — отметил глава государства.При этом государство идет на беспрецедентные меры социальной поддержки и тем, кто лечит, и тем, кто заболел, и тем, кто оказался в трудной ситуации, потеряв работу из-за пандемии коронавируса, особенно когда речь идет о семьях с детьми.Автор: Андрей ГригорьевВсе происходящее и в стране, и в мире — впервые, готового алгоритма по выходу из кризиса нет, и государственная стратегия сейчас зависит прежде всего от эпидемиологической обстановки."Мы с вами хорошо знаем, что по сравнению с другими странами, которые также столкнулись с коронавирусной инфекцией, Россия выглядит пока, во всяком случае пока, более предпочтительно. Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз", — заявил Владимир Путин.Действовать нужно решительно, но все время сверяясь со специалистами и не допуская опрометчивых шагов, — это касается и борьбы с вирусом, и мер, которые Россия предпринимает для поддержки собственных граждан."Узнала из новостей, и нас, конечно, это всех порадовало, потому что сейчас у всех трудные времена, и такая мера поддержки от нашего государства, она очень востребована", — считает одна из жительниц Владивостока.Пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет — эти деньги жители страны уже получают, причем дистанционно, что вполне соответствует антивирусным требованиям.В Самаре продовольственная компания воспользовалась кредитными каникулами."Руководство предоставило нам отсрочку по выплате основного долга на 6 месяцев. Для нас это очень большое подспорье, потому что кредитная нагрузка довольно-таки серьезная", — сказала Екатерина Кравчук, директор продовольственной компании. Удалось сохранить всех сотрудников и перепрофилировать производство.А приморская турфирма получила кредит на зарплату коллективу."Всего у нас 11 человек, все люди остаются с нами, и всем нужно платить зарплату. Собственно говоря, этим мы сейчас и занимаемся с помощью этого льготного кредита", — пояснил Дмитрий Золотарев, владелец турфирмы.Это уже работает, но механизм все еще приходится корректировать. Министр экономики Максим Решетников инкогнито сам попытался взять кредит в банке, но ему отказали."В одном случае сказали, что правительство еще не приняло какое-то постановление, которое было принято еще 2 апреля. Где-то говорят, да, кстати, неплохо рассказывают о программе, суть понимают. Но возможности получить нет. Говорят, выплаты только в мае пройдут", — рассказал министр. Об этом он тут же доложил на заседании правительства."Мы активно зазывали банки в эту программу. Но сразу надо здесь сказать, что, конечно, для банков это убыточно", — отметил Решетников."Что значит убыточно, или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему. Мы сказали, что это примерно 150 миллиардов. Чтобы у нас была картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень", — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.Чтобы программа исправно функционировала, приходится вмешиваться лично премьер-министру.Объявленные в стране нерабочие дни обеспечивают спасительное разобщение, а вот органы власти всех уровней, наоборот, должны сейчас действовать в тесной связке. В правительстве — ежедневные совещания на единственную тему: как минимизировать экономические потери для России.Президент торопит: нужно не только контролировать выполнение уже принятых мер, но и предлагать новые."Ситуация динамично меняется, прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимый ресурс", — заявил Владимир Путин.Объявлено, чем еще государство может помочь бизнесу. В список нуждающихся отраслей добавили непродовольственную розницу. Частным предприятиям, которые не сократили персонал, государство выделит деньги на выплату каждому сотруднику прожиточного минимума."Всего этой программой будут охвачены более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 миллионов сотрудников. Также мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ РФ", — заверил Мишустин.Предложенная президентом доплата врачам — по 80, 50 и 25 тысяч в месяц в зависимости от фронта работ и квалификации — должна быть освобождена от налогов. Медсестры больниц и врачи скорой помощи — 50 000 рублей в месяцМладший медперсонал больниц, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи — 25 000 рублей в месяц."Цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки чистыми. Для этого нужно внести изменения соответствующие в нормативно-правовую базу. Я прошу вас это сделать, — призвал Путин. — И ни в коем случае не стать причиной отмены помощи медикам, выделенной в регионах"."Мы с марта ввели региональную доплату. Вы приняли решение вводить федеральную доплату, мы свою региональную доплату оставили", — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.Москва как регион, наиболее пострадавший от коронавируса, многие способы поддержки экономики опробует первой. Для малого и среднего бизнеса — кредитные льготы- город берет на себя субсидирование процентной ставки — до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% — по новым. Полугодовая отсрочка на уплату земельного налога и налога на имущество. Владельцы столичной недвижимости могут рассчитывать на частичное освобождение от налогов, если вдвое снизят арендную плату для гостиниц. И это — обещают — только начало списка."Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора", — уверен Владимир Путин.Государственную помощь непременно получит каждая пострадавшая отрасль российской промышленности. Нынешнее ее состояние, нужды и нанесенный ущерб подробно разбирают на видеоконференциях с участием президента.