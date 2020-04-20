Светлая память о полковнике полиции навсегда останется в памяти его товарищей, сослуживцев и коллег.

20 апреля 2020 года на 58 году жизни скоропостижно скончался начальник Отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Игорь Арсеньевич Хвенько.Игорь Хвенько поступил на службу в органы внутренних дел в 1982 году милиционером-водителем 2 полка ППСМ ГУВД Мосгорисполкома. За время своей службы в милиции он прошел путь от рядового патрульно-постовой службы до командира роты батальона ОМОН при ГУВД г. Москвы. Участник боевых действий в составе ОГВ МВД РФ на территории СКР с 1999 г по 2002 г. С 2006 года занимал должность командира полка патрульно-постовой службы милиции УВД по Западному административному округу г. Москвы. В должности начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве служил с 2011 года. Был награжден государственными и ведомственными наградами.Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и УВД по Западному округу выражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Игоря Хвенько. Светлая память о полковнике полиции навсегда останется в памяти его товарищей, сослуживцев и коллег.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве