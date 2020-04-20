Актер Евгений Морозов сыграл одну из главных ролей в сериале Зулейха открывает глаза. Артист воплотил в жизнь образ красноармейца Игнатова. Его партнершей стала знаменитая Чулпан Хаматова.

Актер Евгений Морозов сыграл одну из главных ролей в сериале"Зулейха открывает глаза". Артист воплотил в жизнь образ красноармейца Игнатова.Его партнершей стала знаменитая Чулпан Хаматова.По словам Морозова, жизнь его героя кардинально меняется,когда тот встречает женщину по имени Зулейха. Влюбившись Игнатов как будто перерождается.Отметим, что в судьбе самого 34-летнего Евгения тоже былатакая "Зулейха". Ради нее актер ушел от жены. На съемках сериала "Лондоград.Знай наших" он познакомился с актрисой Марусей Зыковой. Морозов моментально влюбился.Спустя несколько месяцев совместной работы женатый артист понял, что жить без Марусине может.После окончания съемок Морозов и Зыкова съехались. Влюбленныеарендовали квартиру в центре Москвы. Интересно, что артист быстро нашел подходк дочери избранницы от прошлых отношений Мирре.Маруся поддерживала Евгения в непростой период. Актер сломалшею и долго лечился. Морозов считает, что травма проверила их чувства напрочность.Артист уверен, что Зыкова приносит ему удачу. С появлением вжизни артиста зазнобы его карьера пошла в гору. Евгений не скрывает, чтоприслушивается к советам любимой. Она, по словам артиста, оказывается права вбольшинстве случаев. Работу в фильме "Зулейха открывает глаза" артист тожеполучил благодаря избраннице. На съемках теленовеллы исполнилась мечта ЕвгенияМорозова: он смог подружиться с Чулпан Хаматовой, сообщает сайт . Смотреть сериал можно онлайн на официальном сайте телеканала