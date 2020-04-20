Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства Эксперт РА, рассказал, какие отрасли экономики не пострадают от эпидемии коронавируса COVID-19, а какие ожидает катастрофа.

Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА", рассказал, какие отрасли экономики не пострадают от эпидемии коронавируса COVID-19, а какие ожидает катастрофа.Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе наиболее всего пострадают сферы туризма и развлечений офлайн.Наиболее защищенной Табах назвал сферу здравоохранения: туда будут вкладываться средства, так как эпидемия может вернуться. Также, если не случится неурожай, прекрасно будут себя чувствовать сельское хозяйство и продовольственная розница. В сфере непродовольственной розницы — большой отложенный спрос, и поэтому она тоже не сильно пострадает: как только эпидемия закончится, люди вернутся к покупкам.Табах отметил, что, несмотря на возможные проблемы, практически не будет потерь у работников компаний инфраструктуры, в том числе ЖКХ, передает РИА Новости.Правительство России разработало ряд мер по поддержке бизнеса и наиболее уязвимых групп населения.