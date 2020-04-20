Китай старается не допустить новой вспышки коронавируса и защищается. Одновременно ведутся поиск лекарства от COVID-19 и работа над вакциной.
Китай старается не допустить новой вспышки коронавируса и защищается. Одновременно ведутся поиск лекарства от COVID-19 и работа над вакциной.
Вереница российских грузовиков выстраивается в очередь на КПП "Суйфэньхэ — Пограничный". Из-за осложнения эпидемиологической обстановки таможня 70-тысячного китайского города в 150 километрах от российского Владивостока работает в особом режиме.
"Согласно нашим требованиям все водители грузовиков из России, въезжающие в страну впервые, должны быть протестированы на коронавирус, затем тестирование повторяется каждые две недели", — пояснил представитель таможенного пункта Ван Байхай.
Суйфэньхэ для приморцев — город выходного дня. До недавнего времени они приезжали сюда на шопинг. Это единственный район в Китае, где у рубля такие же права, как у юаня. Сейчас улицы с вывесками на русском языке пусты. Но трансграничная торговля не прерывается ни на минуту. За неделю через Суньфэйхэ проходят более 650 фур с грузом почти на 20 миллионов долларов.
"Хотя наш контрольно-пропускной пункт закрыт для физических лиц, грузовой канал всегда открыт. Торговля не пострадала", — заверил и. о. мэра Суйфэньхэ Ван Юнпин.
Границу в Суйфэньхэ закрыли 7 апреля, после того как число завозных случаев заражения в провинции Хэйлунцзян перевалило за 60, через 10 дней их было уже 364. Большинство — китайские граждане, вернувшиеся из Москвы через Владивосток.
Схема действий в подобных ситуациях в Китае отработана до автоматизма. В городе сразу развернули лабораторию производительностью тысяча тестов в сутки, подготовили 15 гостиниц под карантинные центры и за пять дней превратили 12-этажное офисное здание во временную больницу на 600 коек.
"Медицинский персонал временного госпиталя в основном из Уханя и Муданьцзяна. У них богатый клинический опыт. Среди них — специалисты по респираторной медицине, кардиологии. По плану приедут 400 человек в несколько партий", — рассказал Сунь Ли, руководитель проекта реконструкции временной больницы в Суйфэньхэ.
В это время группа из 10 китайских медиков делилась опытом противоэпидемической борьбы в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин высоко оценил эпидемиологическую и медицинскую информацию, своевременно полученную из КНР.
"Мы детально изучили все, что делалось в Китае, читали ваши рекомендации, книги и очень благодарны, что сегодня Москва во многом знает, что делать, благодаря той проблеме, которая была в свое время в Ухане", — отметил Собянин.
Китай тем временем вывел три своих вакцины на стадию клинических испытаний на людях. Все они разного типа, чтобы повысить шансы на успех.
В Китае работают над вакциной на основе рекомбинантного аденовирусного вектора. Он доставляет неживой генный материал коронавируса в клетку и запускает выработку антител. Эта технология позволяет быстро создать большие объемы безопасного препарата.
Вакцина Китайской академии военной медицины первой в мире вышла на вторую стадию клинических испытаний. В них участвуют 500 добровольцев. Самому старшему — 84 года.
На третьей и финальной стадии испытаний добровольцев будут тысячи. Китайские эксперты надеются на выход первой вакцины на сертификацию до конца года.