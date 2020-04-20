Китай старается не допустить новой вспышки коронавируса и защищается. Одновременно ведутся поиск лекарства от COVID-19 и работа над вакциной.

Китай старается не допустить новой вспышки коронавируса и защищается. Одновременно ведутся поиск лекарства от COVID-19 и работа над вакциной.Вереница российских грузовиков выстраивается в очередь на КПП "Суйфэньхэ — Пограничный". Из-за осложнения эпидемиологической обстановки таможня 70-тысячного китайского города в 150 километрах от российского Владивостока работает в особом режиме."Согласно нашим требованиям все водители грузовиков из России, въезжающие в страну впервые, должны быть протестированы на коронавирус, затем тестирование повторяется каждые две недели", — пояснил представитель таможенного пункта Ван Байхай.Суйфэньхэ для приморцев — город выходного дня. До недавнего времени они приезжали сюда на шопинг. Это единственный район в Китае, где у рубля такие же права, как у юаня. Сейчас улицы с вывесками на русском языке пусты. Но трансграничная торговля не прерывается ни на минуту. За неделю через Суньфэйхэ проходят более 650 фур с грузом почти на 20 миллионов долларов."Хотя наш контрольно-пропускной пункт закрыт для физических лиц, грузовой канал всегда открыт. Торговля не пострадала", — заверил и. о. мэра Суйфэньхэ Ван Юнпин.Границу в Суйфэньхэ закрыли 7 апреля, после того как число завозных случаев заражения в провинции Хэйлунцзян перевалило за 60, через 10 дней их было уже 364. Большинство — китайские граждане, вернувшиеся из Москвы через Владивосток.Схема действий в подобных ситуациях в Китае отработана до автоматизма. В городе сразу развернули лабораторию производительностью тысяча тестов в сутки, подготовили 15 гостиниц под карантинные центры и за пять дней превратили 12-этажное офисное здание во временную больницу на 600 коек."Медицинский персонал временного госпиталя в основном из Уханя и Муданьцзяна. У них богатый клинический опыт. Среди них — специалисты по респираторной медицине, кардиологии. По плану приедут 400 человек в несколько партий", — рассказал Сунь Ли, руководитель проекта реконструкции временной больницы в Суйфэньхэ.В это время группа из 10 китайских медиков делилась опытом противоэпидемической борьбы в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин высоко оценил эпидемиологическую и медицинскую информацию, своевременно полученную из КНР."Мы детально изучили все, что делалось в Китае, читали ваши рекомендации, книги и очень благодарны, что сегодня Москва во многом знает, что делать, благодаря той проблеме, которая была в свое время в Ухане", — отметил Собянин.Китай тем временем вывел три своих вакцины на стадию клинических испытаний на людях. Все они разного типа, чтобы повысить шансы на успех.В Китае работают над вакциной на основе рекомбинантного аденовирусного вектора. Он доставляет неживой генный материал коронавируса в клетку и запускает выработку антител. Эта технология позволяет быстро создать большие объемы безопасного препарата.Вакцина Китайской академии военной медицины первой в мире вышла на вторую стадию клинических испытаний. В них участвуют 500 добровольцев. Самому старшему — 84 года.На третьей и финальной стадии испытаний добровольцев будут тысячи. Китайские эксперты надеются на выход первой вакцины на сертификацию до конца года.