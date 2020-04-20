Певица Виктория Цыганова отказалась говорить о сериале Зулейха открывает глаза. Между тем артистка хорошенько прошлась по лидеру группы Машина времени Андрею Макаревичу.

Певица Виктория Цыганова отказалась говорить осериале "Зулейха открывает глаза". Между тем артистка хорошенько прошлась по лидеругруппы "Машина времени" Андрею Макаревичу.Теленовелла "Зулейха открывает глаза" получила много неодобрительных отзывов.Музыкант Андрей Макаревич заступился за сериал и его создателей. Рассуждая о реакциизрителей на ленту, солист коллектива "Машина времени" разделилсоотечественников на два вида: тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто читаеткниги.Комментировать сериал и рассуждения Андрея Макаревича ВикаЦыганова отказалась. Тем не менее, артистка заметила, что музыкант – провокатор.Высказываясь он напоминает аудитории о своем существовании. "Иногда он какие-токонвульсии такие выделывает, чтобы о нем вспомнили", – рассудила Цыганова.Вокалистка предположила, что лидер группы "Машина времени"иссяк как творческая единица. Это произошло из-за того, что Макаревич пересталлюбить людей и Бога.Фигура Андрея Макаревича неприятна Вике Цыгановой. "Яего и музыкантом особо никогда не считала", – оплевала коллегу по цехузнаменитость.8 Апр 2020 в 1:01 PDTВ беседе с артистка отметила также, что никогда непонимала музыку коллектива "Машина времени". Песни группы она назвала протестными. Смотреть сериал можно онлайн .