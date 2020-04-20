Певица Виктория Цыганова отказалась говорить о
сериале Зулейха открывает глаза. Между тем артистка хорошенько прошлась по лидеру
группы Машина времени Андрею Макаревичу.
Певица Виктория Цыганова отказалась говорить о
сериале "Зулейха открывает глаза". Между тем артистка хорошенько прошлась по лидеру
группы "Машина времени" Андрею Макаревичу.
Теленовелла "Зулейха открывает глаза" получила много неодобрительных отзывов.
Музыкант Андрей Макаревич заступился за сериал и его создателей. Рассуждая о реакции
зрителей на ленту, солист коллектива "Машина времени" разделил
соотечественников на два вида: тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто читает
книги.
Комментировать сериал и рассуждения Андрея Макаревича Вика
Цыганова отказалась. Тем не менее, артистка заметила, что музыкант – провокатор.
Высказываясь он напоминает аудитории о своем существовании. "Иногда он какие-то
конвульсии такие выделывает, чтобы о нем вспомнили", – рассудила Цыганова.
Вокалистка предположила, что лидер группы "Машина времени"
иссяк как творческая единица. Это произошло из-за того, что Макаревич перестал
любить людей и Бога.
Фигура Андрея Макаревича неприятна Вике Цыгановой. "Я
его и музыкантом особо никогда не считала", – оплевала коллегу по цеху
знаменитость.
8 Апр 2020 в 1:01 PDT
В беседе с артистка отметила также, что никогда не
понимала музыку коллектива "Машина времени". Песни группы она назвала протестными. Смотреть сериал можно онлайн .