Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, многие ведущие западные СМИ - от СNN до ВВС - не могут смириться с тем, что эпидемия у нас развивается все же по несколько более пологому графику.

Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, многие ведущие западные СМИ — от СNN до ВВС — не могут смириться с тем, что эпидемия у нас развивается все же по несколько более пологому графику. Собственно, о более пологом графике заявила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова. "РФ сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста, сохраняя его от 14% до 17% в день", — отметила она.График прироста случаев коронавируса в России за последний месяц по дням. Мы видим этот коридор, в среднем где-то в районе 15-16% за сутки. Если же мы построим сравнительный график прибавки заболевших от уровня в первые 100 человек, то на сегодняшний день в сопоставлении с лидерами в Европе и Америке, а это Испания и США, траектория России выглядит вполне себе убедительно. В нашу пользу и сравнительные показатели смертности в процентах от числа заболевших.График сравнительной смертности по странам "двадцатки", подготовленный РИА Новости по официальной статистике. Первые десять позиций. Возглавляет Бельгия. Там смертность от коронавируса — около 15%, то есть умирает почти каждый шестой. На втором месте — Британия — 13%. Далее — Италия, Франция, Нидерланды и Швеция. Понятно, что для нас важна Россия. По смертности от коронавируса среди заболевших мы — на 41-м месте в мире. У нас этот показатель очень достойный — 0,8%.Понятно, что цифры всегда сухи, но они — показатель эффективности и своевременности принимаемых решений. В любом случае Россия смогла быстрее подготовиться, чем Европа и Америка. Мы быстрее мобилизовались, и именно Россия — одна из немногих стран мира, где решения принимались быстро и на опережение. Что такое растерянность и беспечность власти, лучше всего мы видели на примере Британии. Отсюда и результат.Премьер Борис Джонсон до сих пор после реанимации на больничном, а страной все еще рулит министр иностранных дел Доминик Рааб, который недавно представлял Британию на виртуальном саммите "семерки" по коронавирусу.Что касается США, то Трамп лишь к концу этой недели доверил решения по ограничительным мерам в связи с коронавирусом на губернаторов штатов, что разумно. Путин сделал это уже давно, причем не отказываясь от требовательности к регионам. Трампу же понадобился чуть ли парад суверенитетов под угрозой развала страны, чтобы запоздало принять очевидное решение.И еще. Путин сразу призвал бороться с коронавирусом сообща, ведь речь идет о глобальной пандемии. Но нашу резолюцию в Генассамблее ООН по теме Запад саботировал, а сейчас мы имеем картину, когда очаговые вспышки в разных странах мира могут появляться еще долго. Кому от этого хорошо?Так или иначе, а в отдельных странах Европы, похоже, пик эпидемии пройден. Например, в Германии, Италии или Испании. Там ежедневный прирост заболевших идет на спад. Хорошая тенденция. Но от поспешного отказа от карантина предостерегает Всемирная организация здравоохранения, ведь вирус распространяется стремительно, а уходит медленно. Президент Макрон, по крайней мере, продлил режим самоизоляции во Франции пока до 11 мая.