По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в России в настоящий момент уже почти 43 тысячи инфицированных. Они есть во всех регионах страны.

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом COVID-19, в России в настоящий момент уже почти 43 тысячи инфицированных. Они есть во всех регионах страны.За сутки это число выросло более чем на 6 тысяч. Из них 3,5 тысячи — в Москве, еще 700 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, там 129 заболевших.Количество погибших за сутки увеличилось на 48 человек. Выздоровели еще 234 пациента, сообщает телеканал "Россия 24".