20.04.2020

2020-04-20 09:50:03

Коронавирус внес изменения в правила оказания медицинской помощи владимирцам

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), правила оказания медицинской помощи по ОМС несколько изменились. Всем гражданам следует знать о своих правах.

Новые возможности

1. Появилась возможность дистанционной выписки пациентам лекарственных препаратов, доставки их на дом.

Если у пациента закончился рецептурный препарат:

- лечащего врача можно вызвать на дом;

- лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;

- лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом.

(в соответствии с п.2.15 Приложения № 3 к Приказу Минздрава РФ N 198н).

2. Можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники гражданам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также проживающим совместно с ними людям. (в соответствии с п. 1.9 и 2.17 Приложения № 3 к Приказу Минздрава РФ № 198н).

3. Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС продлен до 31 декабря 2020 года. (п. 1 ж Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432 до 31.12.2020).

Появившиеся ограничения

В связи с перегруженностью медицинских учреждений появились ограничения на получение плановой медицинской помощи:

- приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, для всех возрастных категорий.

- сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме (установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением1.

- пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь.

- плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований, проводится только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.

Без изменений медпомощь оказывается

- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;

- при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;

- пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.

Гражданин имеет право:

- вызвать скорую помощь,

- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,

- быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.

Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.

Без ограничений медпомощь оказывается: (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №432)

· пациентам с онкологическими заболеваниями (в соответствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432);

· пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы (в соответствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432);

· пациентам с болезнями эндокринной системы (в соответствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432);

· пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии (диализе) (в соответствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432);

· экстренная и неотложная мед. помощь (в соответствии с п. 1г Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432).

Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями в случаях обращений за консультативной помощью, и в случаях неявки их на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования.

При этом медицинские работники и пациенты обязаны строго соблюдать требования по профилактике и снижению риска распространения COVID-19.