Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет купить 45 истребителей F-18 у компании Боинг, чтобы заменить устаревшие Торнадо, о чем она написала в письме главе Пентагона Марку Эсперу. Вопрос о замене обсуждался еще при предыдущем министре обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет купить 45 истребителей F-18 у компании "Боинг", чтобы заменить устаревшие "Торнадо", о чем она написала в письме главе Пентагона Марку Эсперу. Вопрос о замене обсуждался еще при предыдущем министре обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен.Вместе с тем социал-демократы настаивали, чтобы закупка осуществлялась не только у Boeing, но и Airbus, который производит истребители Eurofighter. И если фон дер Ляйен была готова согласиться на условия коалиционных союзников, Крамп-Карренбауэр понимания с ними не нашла, и в Социал-демократической партии Германии расценивают действия министра как провокацию, сообщает "Шпигель".30 истребителей из планируемой поставки относятся к типу Superhornet. Это палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик; глубокая переработка истребителя F/A-18. Способен в теории нести американские атомные боеголовки, размещенные на немецком полигоне близ населенного пункта Бюхель,