В канадском Портапике (провинция Новая Шотландия) 51-летний Габриэл Уортман убил более десяти человек.

В канадском Портапике (провинция Новая Шотландия) 51-летний Габриэл Уортман убил более десяти человек. Погибла одна женщина, служащая в полиции. Также один страж порядка получил ранения.Стрелок был в форме, похожей на полицейскую, хотя не являлся сотрудником правоохранительных органов.Ведется расследование инцидента, передает РИА Новости. Мотивы убийцы неизвестны.Стрелка искали всю ночь. Сначала сообщалось, что он был задержан. Однако затем выяснилось, что он погиб. Неизвестно, был ли злоумышленник застрелен: в полиции отметили только, что он был обнаружен утром и подтвердили, что он мертв.