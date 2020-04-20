В Москве спасли нарушителя режима самоизоляции, который катался со своими друзьями на катере-понтоне на Борисовских прудах и упал в воду в восьми метрах от берега.

В Москве спасли нарушителя режима самоизоляции, который катался со своими друзьями на катере-понтоне на Борисовских прудах и упал в воду в восьми метрах от берега.Инцидент случился вечером в воскресенье, 19 апреля. О нем спасателям сообщили очевидцы. На место срочно прибыла дежурная смена сотрудников МЧС, они вытащили мужчину из воды, завернули в согревающее одеяло и привезли на поисково-спасательную станцию.От госпитализации пострадавший, парень 1994 года рождения, отказался и поспешил с друзьями домой, пишет ТАСС.