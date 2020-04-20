Коронавирус двинулся в регионы. Если в начале на Москву приходилось подавляющее число заражений, то сейчас - меньше 50%. В любом случае ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских регионах очень отличается.

Коронавирус двинулся в регионы. Если в начале на Москву приходилось подавляющее число заражений, то сейчас — меньше 50%. В любом случае ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских регионах очень отличается. Москва приближается к пику. Столичные врачи работают на пределе возможностей, однако резервы на случай ухудшения ситуации есть. Другие регионы коронавирус пока так не накрыл, и есть время на подготовку к натиску заразы.Он помнит запах туалетной воды, что привез из Италии еще в декабре, но сам ничего не чувствует — COVID-19 отнял у него обоняние."В первый день заболевания — неимоверная слабость, боль во всем теле, потеря вкусовой чувствительности, перестал ощущать запахи, присоединились лихорадка, сухой кашель. В один прекрасный момент возникла одышка", — вспоминает Евгений Данилов, заведующий подстанции скорой медицинской помощи, анестезиолог-реаниматолог. 3 апреля его на скорой отвезли в больницу. Самолечение доктору не помогло.Линия жизни на кардиомониторе не предсказуема. В реанимации лежат крайне тяжелые. Их легкие поражены. За человека дышит аппарат. Вирусная пневмония развивается слишком быстро. Можно "сгореть" в одночасье.Лечащий врач заходит дважды в день. Теперь доктора не в белых халатах — в защитных костюмах. Белых.В Клиническом центре высоких медицинских технологий отменили плановые операции. Теперь здесь лечат только коронавирус. Три сотни пациентов. 64 — в реанимации. Теперь врачи живут на работе. Один из корпусов отдали под общежитие.В больничные палаты они заходят как домой. Это похоже на длительную командировку с открытой датой. Быт устроен, кормят в столовой. Их график — сутки через сутки. В зоне заражения — по 6 часов, потом меняются.Антон Дьячков — врач-ординатор, но согласился работать медбратом. "Силы начинают потихонечку оставлять. Сперва было энергично все. Устаем, но деваться некуда, приходится работать", — признался медик.В Москве решили разгрузить стационары. И пациентам с легким течением болезни оказывать помощь амбулаторно. 45 столичных поликлиник, где есть аппараты компьютерной томографии, теперь работают как центры ранней диагностики COVID-19."Наша задача — выявить легкие формы и начать своевременное лечение, не дожидаясь распространения процесса, когда это лечение будет очень тяжелым, когда человек будет нуждаться в ИВЛ, когда он будет очень долго лежать в стационаре, когда он может выписаться или не выписаться, давайте будем реалистами. Вот в чем заключается задача этих амбулаторных КТ-центров", — пояснила Наталья Кузенкова, главврач московской поликлиники №68Пациента привозят на скорой. Заводят через отдельный вход со шлюзом. На лифте поднимают в отделение лучевой диагностики. Все результаты компьютерной томографии стекаются в единую электронную базу.В Центре диагностики и телемедицины эти снимки читают консультанты-рентгенологи. Компьютерная томография — наиболее чувствительный метод диагностики. Тесты на COVID-19 могут дать отрицательный результат. На снимке — выраженные признаки вирусной пневмонии. Сегодня это — каждый второй случай. Доктор вряд ли пропустит патологию."Если у человека при этом нет выраженной, например, дыхательной недостаточности, одышки, если нет температуры, которая постоянно увеличивается, например, до 39 градусов, значит, можно лечить дома, не надо госпитализироваться в стационар. Лишний раз сейчас госпитализироваться в стационар не совсем правильно, потому что 80% случаев болезни протекают именно как легкие формы", — отметил Сергей Морозов, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий."Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем у тех, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты и просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше. Особенность течения этого заболевания, что оно вдруг сильно ускоряется", — рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.В Роспотребнадзоре отмечают: почти у половины заболевших коронавирусом симптомов нет. То есть рано выявляют и вовремя начинают лечить — не дают болезни перейти в тяжелую стадию. Тестов на COVID-19 с каждым днем проводят все больше — уже почти два миллиона обследованных. Или сто тысяч человек в сутки.Россия вышла на 10-е место по числу заболевших: 42 853 человека. За последние сутки — 6060 новых случаев заражения. 48 — летальных. Выздоровели 234 человека. В Москве — плюс 3570 подтвержденных. 28 погибших. Эпидемиологи убеждают: этих цифр пугаться не надо. Куда более важны данные о числе госпитализированных, тяжелых случаев и показатели смертности — сегодня это меньше 1%. Ведь статистика в большей степени зависит от объема тестирования, а Россия — на втором месте в мире по числу проводимых тестов на COVID-19.Доля же бессимптомных носителей вируса при этом весьма высока — больше 50%. Основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию теперь считаются также симптомы ОРВИ и пневмонии, ведь в первые дни болезни коронавирус маскируются под обычную простуду. Несмотря на прирост выявленных случаев, в Москве есть резерв больничных коек."Мы планировали ввести еще девять тысяч. Но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, самоизоляции, видим, что мы идем не по самому плохому сценарию. А это значит, что наша медицинская система начинает работать уже в плановом нормальном режиме — с запасом прочности. Поэтому я принял решение с 20 апреля не вводить все девять тысяч, а ввести всего лишь четыре тысячи, а пять тысяч больничных коек оставить в режиме обычной работы для экстренной помощи для москвичей, которая тоже необходима. Это положительная история. Дай Бог, чтобы мы работали в таком же режиме дальше", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Запас прочности — это 13 тысяч мест в стационарах. 20 апреля первых пациентов примет инфекционный госпиталь в Новой Москве. Его построили всего за месяц.На две недели раньше срока новый медицинский центр сдают военные в Нижнем Новгороде. Лучевая диагностика — от рентгена до компьютерной томографии. Мельцеровские боксы. Своя операционная. Палаты интенсивной терапии. Это не на время — навсегда.В Мурманской области спасатели МЧС развернули полевой госпиталь. В поселке Белокаменка — уже больше двухсот заболевших. Это строители-вахтовики, которые работают на крупной промышленной площадке. Медикам Центроспаса на сборы дали 24 часа.На территории почти в три футбольных поля расположены медицинские палатки. Реанимация, диагностика, дневной стационар для пациентов с опасным вирусом. В такой ситуации спасателям еще не приходилось работать.Очаги заражения вспыхивают в разных регионах страны. Республиканская больница Уфы — в режиме жесткого карантина: у каждого пятого пациента — пневмония. Больше тысячи человек — в изоляции.В Вязьме вирус проник в дом престарелых — закрыли целый город."Москва на себя приняла первый удар, поскольку это транспортный хаб. И здесь самое большое количество рейсов, мигрантов. Естественно, первые случаи такого массового инфицирования произошли здесь. Но это рано или поздно все будет потихонечку перетекать в регионы. И мы будем видеть смещенные пики регионов. Поэтому сейчас очень важно не расслабиться, особенно регионам", — подчеркнул Владимир Чуланов, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.7,5 миллиарда рублей выделено регионам на закупку аппаратов ИВЛ. 32 миллиарда — на дополнительные больничные койки. В стационарах, где лечили пациентов с неврологией, язвами и отитом, все места отданы под вирусную пневмонию. А кардиологи и невропатологи вспоминают университетский курс по инфекционным болезням."У нас инфекционистов в стране не так много, порядка 6 тысяч. Сейчас приходится переучивать врачей других специальностей, ориентировать на работу с больными коронавирусной инфекцией. Это терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи. И у нас открылись научные центры, которые специализировались на отдельных областях медицины. Они перепрофилировались", — пояснила Ирина Васильева, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава."Просто одними инфекционистами и пульмонологами нам не справиться. у нас образовательных курсы прошли более двух миллионов специалистов по стране.Это за 2 месяца. И подготовлено очень было большое количество и видеокурсов, вебинаров много было проведено, фактически все медицинские университеты включились в этот процесс", — подчеркнул Михаил Мурашко.На помощь региональным врачам приходит телемедицина. Их консультируют специалисты Национального медицинского исследовательского центра Сеченова. Здесь же формируют рекомендации по лечению инфицированных больных."Никаких препаратов на сегодня, которые бы имели такую хорошую доказательную базу, что они эффективны против коронавируса, нет. Но появился опыт использования тех препаратов, ранее разработанных, которые, например, применяли при похожих заболеваниях еще в 2003 году. Если они применяются на раннем этапе, то позволяют предотвратить развитие тяжелых случаев. Вот такими препаратами оказалась часть препаратов, которые используются при малярии, например", — сказал Владимир Чуланов.Пока препарат против коронавируса не создан, в России тестируют лечение плазмой. Метод в медицине не новый. Его применяли во время эпидемии кори в 30-х годах и лихорадки Эбола в 2014-м."Суть этой методики в том, чтобы передать человеку, который еще не поборол данную болезнь, антитела от выздоровевшего человека. Эти антитела, связываясь с вирусом, помогают нам эту инфекцию свести на нет, помогают избежать тех осложнений, которые могут быть по ходу течения данного заболевания", — рассказала Оксана Карпова, заведующая отделением переливания крови ГКБ №52.У Александра 10 дней не спадала температура. Состояние ухудшалось. Врачи говорили о переводе в реанимацию. Во время вечернего обхода директор института Склифосовского Сергей Петриков предложил экспериментальный метод — насытить кровь пациента антителами от переболевшего донора."Мне сделали переливание плазмы — на следующее утро все как рукой сняло. Пропали температура и все остальные симптомы. На следующее утро я был почти здоровым человеком", — вспоминает Алексей.Лечение плазмой может быть эффективным, но панацеей его точно считать нельзя. Да и желающих стать донорами пока не так много. Сдать кровь могут только переболевшие коронавирусом, у кого выработаны антитела. Человек об этом может и не знать, если болезнь протекала бессимптомно.С 14 апреля российских врачей тестируют на антитела к коронавирусу. Система разработана Новосибирском предприятием "Вектор". Основана на анализе крови из вены. Это позволит определить, сталкивался человек с коронавирусом или еще нет, а если сталкивался, то как его организм на эту встречу отреагировал.Антитела в крови человека образуются через 5-7 дней после заражения. Они блокируют вирус. Как будто прилипают к нему, связывают и нейтрализуют. Так иммунная система отвечает. Это мнение российских ученых."При взаимодействии какого-то возбудителя, вируса с организмом человека происходит образование антител к этому возбудителю. То есть защитных таких белковых молекул. И эти антитела препятствуют дальнейшему распространению возбудителя в организме человека,. Также они формируют защитный уровень", — пояснила Светлана Комбарова, и. о. директора Московского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричесвского.Это особенно важно для медиков, которые работают с зараженными. Они сами — в группе риска. И могут стать переносчиками вируса. Такие случаи в России уже известны: врач заражает пациента, пациенты — уже друг друга. Несколько больниц в стране закрыты на карантин."Сколько врачей могут заболеть? Это может быть огромное количество. У нас не бесконечно количество врачей. Защитить врачей — это первый этап. Второй этап — защитить неинфицированных больных, которые страдают какими-то другими заболеваниями. Мы прекрасно понимаем, какая трагедия, когда экстренный больной заражается коронавирусом. Если приходят новые технологии на помощь, то это усиливает эффект", — уверен академик РАН, главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.Инженеры Института конструкторско-технологической информатики разработали мехатронную установку для забора анализов. Лаборанта вывели в чистую зону, зону заражения после каждого пациента автоматически обеззараживают.Сдать анализ на коронавирус без прямого контакта с пациентом. Это пока пилотный проект. Пациент заходит в кабинет. Свою железную "руку" к нему протягивает робот. Роботом управляет оператор. но уже по ту сторону защитного стекла. Платформа — российская. За основу взяли робота для хирургических операций. На эту разработку ушла неделя — инженерное решение в борьбе с коронавирусом. Но если сегодня не удастся запустить производство, она будет актуальна и завтра.Жесткие меры в борьбе с коронавирусом позволяют замедлить распространение инфекции. Но пик еще не пройден."Мы еще, конечно, не на пике. То есть пока еще заболеваемость нарастает. Но думаю, что мы к нему близки. Может быть, неделя, две", — считает Владимир Чуланов.Реаниматологу Евгению Данилову уже стало значительно легче. Он долечивается дома. Через 10 дней обещают выписать. Ему пока нельзя выходить из дома. Но это лучше, чем в больнице. Он стал донором. Сдал плазму с антителами, которая, возможно, спасла чью-то жизнь.Пандемия коронавируса все еще бродит по улицам сел и городов. И чтобы в вашей жизни наступило завтра, надо сегодня остаться дома.