В настоящее время работа подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России не прекращается.

В целях минимизации рисков для здоровья граждан руководством МВД России в марте – апреле текущего года принимались решения, в первую очередь направленные на исключение фактов скопления людей и образования очередей в местах ожидания получения государственных услуг. В настоящее время работа подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России не прекращается.Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, складывающейся в регионе. В настоящее время имеется возможность отложить решение этих вопросов на будущее. Тем не менее в каждом случае обращения за получением государственных услуг они будут предоставлены в установленном порядке. При этом убедительно просим соблюдать требования карантинных мероприятий и пользоваться предварительной записью.Информация для граждан Российской ФедерацииВ соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 для граждан Российской Федерации, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону.Обращаем внимание, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.Однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами. В этом случае просим руководствоваться следующими рекомендациями. При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России (порядковый номер субъекта Российской Федерации+mvd.ru, например: 77.mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).МВД России в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено. В то же время все территориальные подразделения МВД России готовы рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивидуальном порядке.Информация для иностранных гражданВ настоящее время большинство иностранных государств закрыли свои границы и прекратили международное транспортное сообщение. При этом возможность выехать на родину у большинства находящихся в России иностранных граждан фактически отсутствует. В этой связи МВД России последовательно принимаются все необходимые меры для урегулирования правового положения таких лиц.С 19 марта 2020 года независимо от цели въезда всем иностранным гражданам была предоставлена возможность обратиться с заявлением о продлении срока действия разрешительных документов.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков,на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период). Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, срок действия документов, который истекает в указанный период, продлевается автоматически.К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, а также проставленные в ней отметки с истекающими сроками действия, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельства участника Государственной программы, разрешения на работу, патенты, разрешения на привлечение и использование иностранных работников.Кроме того, для иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника Госпрограммы, выехавших за пределы России до закрытия границ, также на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостановлен срок максимального нахождения за рубежом, превышение которого является основанием для аннулирования у них соответствующих документов.Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан без необходимости оформления им разрешений на работу или патентов. При этом для приема на работу граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, необходимо наличие у работодателя разрешения на временное привлечение иностранных работников.В соответствии с названным Указом в период с 15 марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о нежелательности пребывания, об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников. Если такие решения были приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение приостанавливается на указанный период.Просим иностранных граждан и лиц без гражданства обращаться в территориальные органы МВД России для решения вопросов, связанных с оформлением или продлением необходимых им документов в сфере миграции, с учетом складывающейся обстановки в регионе и при обязательном условии выполнения действующих ограничительных мер.Тем не менее, все обращения за получением или продлением визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты, а также проставленных в ней отметок, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельства участника Государственной программы, разрешения на работу, патента будут рассмотрены в установленном порядке.