Проблема распространения коронавируса на территории России мобилизовала силы внутри страны. Общественные организации, социально ответственный бизнес, волонтеры – все объединились, чтобы справиться с пандемией.

Проблема распространения коронавируса на территории России мобилизовала силы внутри страны. Общественные организации, социально ответственный бизнес, волонтеры – все объединились, чтобы справиться с пандемией.В ночь на 19 апреля в Екатеринбург третий самолет из четырех запланированных рейсов с гуманитарной помощью из Китая. Отметим, что доставку средств защиты для борьбы с коронавирусом организовали российские бизнесмены. Всего на Урал прибудет 100 тонн гуманитарной помощи, которая будет распределена по больницам Свердловской и Челябинской областей.В последние дни количество заболевших COVID-19 возрастает. На 20 апреля подтверждено 47 121 случаев заражения. Одной из причин осложнения ситуации являются нарушения режима самоизоляции со стороны населения. Напоминаем, что самой уязвимой категорией являются люди старше 65 лет. Поэтому крайне важно обеспечить их всем необходимым в условиях самоизоляции. На помощь этой категории граждан приходят волонтеры и социально ответственный бизнес.Так, к борьбе с распространением коронавируса в России подключились представители федеральной компании “Ника-Петротэк”, которая является производителем химических реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.В , , и республике Татарстан представители компании обеспечивают пожилых людей, находящихся на самоизоляции, продуктовыми наборами, а также организуют питание сотрудников специальных служб на постах. Помимо этого, “Ника-Петротэк” помогает с приобретением защитных масок, антисептиков, бесконтактных термометров для медработников и волонтеров.Представители компании “Ника-Петротэк” объединили свои усилия с волонтёрами Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В качестве добровольцев на сайте акции зарегистрировались уже более 50 сотрудников "Ника-Петротэк" в Воронежской, Свердловской, Оренбургской областях, республиках Удмуртия и Татарстан. Новые волонтеры уже проходят онлайн обучение и готовы принимать участие в последующих мероприятиях.Согласно , за месяц каждый четвертый россиянин оказал помощь другим людям или организациям.Принять участие во всероссийской акции #МыВместе и помочь в борьбе с распространением коронавируса в России может каждый.Подробнее можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 200 43 11.