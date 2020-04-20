Многофункциональные медцентры возводят специалисты Минобороны на Камчатке и в Калининграде.

Многофункциональные медцентры возводят специалисты Минобороны на Камчатке и в Калининграде. На места уже доставлено более полутора тысяч тонн различных грузов, передает телеканал "Россия 24".В Петропавловске-Камчатском больницу строят на территории военно-морского госпиталя. Сейчас на объекте монтируют стены, устанавливают окна и прокладывают электропроводку. Работы идут круглосуточно.10 военно-транспортных самолетов привезли оборудование, стройматериалы и спецтехнику для больницы в Калининграде. Там общая площадь будущего комплекса превышает 17 тысяч квадратных метров.Всего в России военные построят 16 модульных медицинских центров.