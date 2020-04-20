В конце апреля на официальном сайте Госдумы будет запущен раздел Меры поддержки в условиях COVID-19. Он будет информировать граждан о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции. Создать раздел поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В конце апреля на официальном сайте Госдумы будет запущен раздел "Меры поддержки в условиях COVID-19". Он будет информировать граждан о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции. Создать раздел поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Госдума с конца марта приняла два пакета законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях эпидемии. В социальных сетях нижней палаты люди часто задают вопросы о положенной им помощи и о том, как ее получить.Новый раздел будет содержать в себе всю информацию о мерах государственной поддержке граждан, а также малого и среднего бизнеса. По каждой из принятых мер будут доступны разъяснительные материалы.Сейчас функционирует в тестовом режиме. Официальный запуск запланирован на 27 апреля.Напомним, что 17 апреля Госдума в приоритетном порядке , направленные на обеспечение мер, предложенных президентом в связи с эпидемией коронавируса. Одобрены поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также инициативы, относящиеся к трудовому законодательству, снижена нагрузка для участников госзакупок.