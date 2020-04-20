Нападающий Фиорентины Федерико Кьеза уже в ближайшее трансферное окном может перебраться в туринский Ювентус. На продаже итальянца фиалки планируют заработать не менее 60 миллионов евро.

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза уже в ближайшее трансферное окном может перебраться в туринский "Ювентус". На продаже итальянца "фиалки" планируют заработать не менее 60 миллионов евро.Представители "Старой синьоры" уже согласовали условия личного контракта с форвардом, сообщает La Stampa. По информации издания, на переговорах Федерико представлял его отец Энрико Кьеза, известный по выступлениям за "Парму", "Фиорентину" и "Лацио".Кьеза-младший – воспитанник "Фиорентины", в составе которой в текущем сезоне принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету 17 матчей и один гол за сборную Италии.