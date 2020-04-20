Двое мужчин, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса, установили мангал на крыше жилого дома и начали жарить шашлыки. Инцидент произошел на Сахалине, уточняет телеграм-канал LIFE ..

Двое мужчин, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса, установили мангал на крыше жилого дома и начали жарить шашлыки. Инцидент произошел на Сахалине, уточняет телеграм-канал LIFE SHOT.Предположительно, таким образом россияне хотели обойти наказание за нарушение режима самоизоляции. Однако разводить огонь на крыше жилого здания запрещено. Мужчинам может грозить штраф до трех тысяч рублей.