Ограничительные меры из-за коронавируса в России собираются продлить до конца майских праздников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.

Ограничительные меры из-за коронавируса в России собираются продлить до конца майских праздников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.Режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России скорее всего продлится на майские праздники и рабочие дни между ними. Это основной сценарий, который рассматривают федеральные власти, сообщает РБК со ссылкой на источники.Также обсуждается продление режима всеобщей изоляции до середины мая. В то же время рассматривается негативный сценарий по динамике распространения коронавируса: в этом случае ограничительные меры могут продлить до 1 июня.На майские праздники – 2020 россияне отдыхают восемь дней: с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 число. Между ними три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая.Режим всеобщей изоляции в России действует до 1 мая. В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с вирусологами по дальнейшим мерам. К единому знаменателю специалисты не пришли: одни призвали начать постепенное ослабление режима всеобщей изоляции, другие настояли на продлении текущих мер.Зашла речь и о вакцине. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в скором времени будут завершены клинические и доклинические испытания препарата и во второй половине июня его можно пустить в массовое производство. Однако некоторые присутствовавшие на совещании специалисты усомнились в реальности столь коротких сроков, а другие и вовсе заявили, что с COVID-19 можно справиться уже имеющимися вакцинами.на 20 апреля заразились более 47 тысяч человек. Выздоровели 3446 человек, умерли – 405. За последние сутки выявлено 4268 новых случаев COVID-19 в нашей стране – это почти на две тысячи меньше, чем на Пасху.20 Апр 2020 в 1:26 PDT