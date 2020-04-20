Глобальный маркетплейс iHerb, один из самых популярных в России и мире агрегаторов витаминов, БАДов и товаров для зоровья, получил судебный запрет на свои мобильные приложения для российских пользователей. Компания намерена обратиться в Верховный суд.

Глобальный маркетплейс iHerb, один из самых популярных в России и мире агрегаторов витаминов, БАДов и товаров для зоровья, получил судебный запрет на свои мобильные приложения для российских пользователей. Компания намерена обратиться в Верховный суд.Магазин столкнулся с судебными исками со стороны российских производителей БАД еще несколько лет назад. Но в начале этого года Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение из российских AppStore и Google Play. В прокуратуре заявили, что в некоторых препаратах содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов.При этом сам маркетплейс превентивно убрал часть своего ассортимента доставки на территорию РФ, чтобы соответствовать нормам и законам нашей страны, впрочем, планируя предоставить для россиян аналоги по всем позициям в ближайшее время, сообщает "".Само решение вызывает определенные вопросы с учетом глобальной эпидемии коронавируса, когда большинство даже оффлайн-магазинов перепрофилируются на доставку, для упрощения жизни россиян. Искусственное снижение конкуренции на рынке онлайн-доставки может привести к значительному росту цен на аналогичные препараты. Более того, на прошлой неделе Госдума приняла закон о легализации продаж безрецептурных и рецептурных лекарств через интернет, а ранее правительство РФ, в рамках мер поддержки экономики, объявило об "упрощении доступа иностранных лекарств и медизделий на российский рынок".Еще один важный аспект – это определенная безальтернативность площадки. Пользователи на форумах и в социальных медиа не раз отмечали, что часть ассортимента этого и других аналогичных иностранных маркетплейсов физически недоступна на территории РФ, причем в ряде случаев врачи рекомендуют им те или иные препараты для укрепления иммунитета или для здорового питания. В связи с чем для исполнения предписания врача россиянам приходится искать препараты за рубежом, на подобных онлайн-площадках.Пока приложение доступно для россиян, а сама компания намерена обратиться в Верховный суд для защиты своих интересов – полный запрет приложения маркетплейса кажется несколько странным. Нельзя исключать, что это является признаком локальных конкурентных битв, и не имеет отношения к реальному положению дел. А главное, подобный запрет явно идет вразрез с политикой российских властей – упростить россиянам доступ к доставкам с целью сохранения режима карантина и самоизоляции.