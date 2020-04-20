Единственный сын Евгения Стеблова, Сергей, отказался от мирской жизни. Наследник Народного артиста посвятил себя служению Богу.

Единственный сын Евгения Стеблова, Сергей, отказался отмирской жизни. Наследник Народного артиста посвятил себя служению Богу.Сергей Стеблов появился в Спасо-Преображенском Соловецкоммонастыре десять лет назад. Первые три года отпрыск артиста был трудником,после стал иноком.Сын Евгения Стеблова хотел переучиться на клирика сразу послеокончания Щукинского училища. Он мечтал поступить в духовную семинарию. Отэтого решения его отговорили родители.Молодой человек отказался от цели ради матери. У первойсупруги Стеблова-старшего было слабое сердце. Сергей не хотел рисковатьздоровьем родительницы.Стеблов-младший женился, правда, счастья этот брак ему непринес. Супруга не подарила Сергею детей, отношения распались. Тем не менее, у наследникаНародного артиста неплохо складывалась карьера: он много снимался, работал нателевидении, писал сценарии.После смерти матери Сергей сообщил близким, что уезжает.Стеблов—Младший не скрывал, что отправляется на Соловки. Евгений Юрьевич пыталсяотговорить сына, просил подарить ему хотя бы одного внука. "Все-таки его матьсовершила настоящий подвиг, родив его, и мне иногда обидно, что наш род всеравно прервется", – рассуждал Народный артист.ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ: ПРИЕЗЖАЮ К СЫНУ В МОНАСТЫРЬ НА НЕДЕЛЮКолокольный звон и автокатастрофа привели известного актёра к вереЗрителям Евгений Стеблов хорошо знаком по фильмам, ставшим классикой отечественного кино: «Я...— Новоиерусалимское подворье (@NovIerusalimKzn)Как сообщает, Сергей Стеблов решения своего непоменял. Раз в год отец и сын видятся. Евгений Юрьевич приезжает в монастырь.По словам советской звезды, путь монашества – это тяжкое испытания.