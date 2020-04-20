Согласно данным биржи ICE стоимость нефти WTI 20 апреля опускалась до нуля. Таким образом цена на эту марку пробила исторический минимум.

Согласно данным биржи ICE стоимость нефти WTI 20 апреля опускалась до нуля. Таким образом цена на эту марку пробила исторический минимум.До этого антирекорд был установлен на отметке 9,75 доллара за баррель.Стоит отметить, что позже цена на нефть резко выросла до 0,5 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.Цена на нефть падает из-за снижения спроса на сырье на фоне мировой пандемии коронавируса. Ведь границы многих стран закрыты, а предприятия и компании остановили работу.Кроме того, отрицательно повлияла на также неспособность ОПЕК+ заключить новую сделку в марте. Соглашение было достигнуто только в середине апреля, но и оно не помогло стабилизировать ситуацию на рынке.20 Апр 2020 в 11:42 PDTСогласно прогнозам экспертов, в этом году ожидается рекордное падение спроса на нефть. При этом на рынке сейчас наблюдается серьезный избыток сырья.Как писали "Дни.ру", в период с 5 по 12 апреля во многих регионах России зафиксировали снижение розничной стоимости бензина. -энергетического комплекса. Падение цен на топливо – крайне редкое явление. Причиной тому экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире, а также снижение