Злоумышленники привезли потерпевшего в гараж по неизвестному адресу, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали передать им 2 миллиона 800 тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию с заявлением о вымогательстве обратился 42-летний житель столицы. Установлено, что на Саввинской набережной заявитель сел в автомобиль к знакомому. В салоне машины мужчина вместе сообщниками забрали у заявителя ключи и документы от его внедорожника. Затем они привезли потерпевшего в гараж по неизвестному адресу. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали передать им 2 миллиона 800 тысяч рублей якобы в счет оплаты долга. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 24 тысячи рублей, после чего нападавшие скрылись. Мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Салтыковской улице задержали одного из подозреваемых – 29-летнего приезжего мужчину. Похищенный внедорожник обнаружен и изъят в Московской области.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60