19 апреля православные россияне отмечают свой самый главный и любимый праздник - Воскресение Христово - Пасху. Правда, коронавирус добрался и до этого светлого события.

Автор: Дмитрий Киселёв19 апреля православные россияне отмечают свой самый главный и любимый праздник — Воскресение Христово — Пасху. Правда, коронавирус добрался и до этого светлого события. Режим самоизоляции для верующих и для всей Православной Церкви — большое испытание. Встретить Пасху в храме, рядом с единоверцами — для многих событие долгожданное и радостное. Однако в этом году службы во всех храмах страны (впервые) проходили без прихожан, которые смогли прикоснуться к таинству только через телетрансляцию патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя. С другой стороны, вера и молитва никогда не ограничивались стенами Церкви. Это то главное, что внутри нас, и из-за какого-то коронавируса никуда не уйдет. Нужно лишь набраться терпения и не отчаиваться.Со светлым праздником православных поздравил президент России Владимир Путин."Дорогие друзья. От души поздравляю всех православных христиан со светлым Христовым Воскресением, с великим праздником Святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, коронавирусной инфекции. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами. Понимаем, что происходит. Видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации. И делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение. Да, все меры по защите и жизни, здоровью людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем. Рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации. И прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении. Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяет теперь общей угрозой. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать "спасибо" всем вам. Никаких сомнений нет, мы достойно пройдем через посланные нам испытания. А сегодняшнее духовное радостное и светлое событие, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру, потому что Пасха, Воскресение Христово — это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни. У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресение Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы", — заявил глава государства.Автор: Дмитрий КайстроТаким пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя было впервые за всю историю. Служба в главном кафедральном соборе страны, во время богослужений обычно вмещающем до 10 тысяч молящихся, в этот раз проходила без верующих. Но десятки миллионов православных на всей канонической территории Русской Церкви, к которым обращался из храма Патриарх Кирилл, в этот момент были, конечно, вместе, незримо связанные молитвой и тысячелетней верой."Я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст. Я знаю, вы все у экранов телевизоров. И то, что нас с вами отделяет пространство физическое, не означает, что мы вне общего духовного пространства. У меня, конечно, особое сегодня пожелание, исходящее от самого сердца, чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась. Чтобы болезнь, которая нас постигла, не унесла новые и новые жизни. Чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям. Чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ, и прочие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. Пусть Господь воскресший помогает нам в том числе и в преодолении горя, постигшего наш народ. Я поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и, обращаясь ко всем, провозглашаю вечно живые слова: "Христос воскресе!" – сказал глава РПЦ.Праздничную ночную службу и пасхальную заутреню в бело-золотом кафедральном соборе, который накануне богослужения прошел тщательную дезинфекцию, Патриарх проводит только в сослужении клириков храма Христа Спасителя и столичного духовенства. Под песнопения и колокольный звон Предстоятель принимает частицу Благодатного огня.И вот наступает великая минуты праздника. Крестный ход вокруг храма, знаменующий путь жен-мироносиц ко Гробу Господня, и главные слова великой ночи. Их возвещает московский Первосвятитель: "Христос воскресе!"Из-за эпидемии коронавируса пасхальная служба в храме Христа Спасителя, как и во всех московских церквях, проходила без участия прихожан, однако в полном соответствии с церковными уставами и традициями. Патриарх призвал верующих строго воздержаться от посещения храмов и молиться дома.Семья Катанаевых из Подмосковья — одна из миллионов, которые в эти великие пасхальные дни молятся дома. Сохраняя духовную связь с Матерью Церковью. Верующие сами творят молитвы и освящают трапезу, в том числе и пасхальные куличи и яйца.В закрытом режиме богослужения прошли во всех храмах Чукотки. За ходом службы верующие могли следить не только с помощью телевизионной трансляции, но и в социальных сетях.Со всей ответственностью к призывам не посещать храмы отнеслись жители Камчатского края. За ходом богослужений люди следили из дома. Но ведь для молитвы нет границ и расстояний.Провести ночь в совместной благодарственной молитве и поделиться пасхальной радостью смогли и жители Хабаровска. Благодаря прямой трансляции они "участвовали" в богослужении в одиночку и целыми семьями.В отсутствии верующих пасхальные богослужения прошли и в храмах Петербурга. Но эта единая молитва, одновременно звучащая в тысячах храмов по всей стране, в своем неостановимом движении преодолевая тысячи километров с востока на запад, озаряя пасхальной благодатью миллионы людей, находящихся далеко друг от друга, но одновременно молившихся со своим Патриархом, архиереями и священнослужителями, шла от сердца. Это та молитва, что поддерживала великий народ в непростых жизненных обстоятельствах, даруя утешение и надежды на то, что временные трудности будут преодолены и жизнь, как это и явлено в чуде Воскресения Христова, вновь восторжествует над смертью.