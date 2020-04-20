Встречу в воздухе с истребителем НАТО F-16 снял на видео пилот российского МиГ-31, сопровождавшего стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Кадры встречи были опубликованы накануне на YouTube-канале Fighterbomber.

Встречу в воздухе с истребителем НАТО F-16 снял на видео пилот российского МиГ-31, сопровождавшего стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Кадры встречи были опубликованы накануне на YouTube-канале Fighterbomber.На видео российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота натовского самолета. Один из пользователей, оставивших комментарии к ролику, отметил: "И даже в такой ситуации ощущается исключительность летного братства. Взаимоуважение". "Классно, подлетел играючи, как к стоящему!" — восхитился другой.В августе прошлого года два российских истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота, сопровождавшие летевший из Калининграда в Москву самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, отогнали от него истребитель НАТО F-18. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики. Российские летчики оттеснили истребитель, не дав ему подойти близко к лайнеру министра обороны России.