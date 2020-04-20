Актриса Елена Подкаминская призналась, что съемки нового сезона сериала ИП Пирогова стали настоящим испытанием для ее коллег. Артистка работала в кадре на последних месяцах беременности.

Актриса Елена Подкаминская призналась, что съемки новогосезона сериала "ИП Пирогова" стали настоящим испытанием для ее коллег. Артисткаработала в кадре на последних месяцах беременности.21 февраля 2020 года Елена Подкаминская стала мамой в третийраз. У артистки родился сын Александр.По словам Елены, работа над третьим сезоном сериала "ИППирогова" совпала с ее беременностью. "Я снималась с шестого по восьмой месяц", – поделилась знаменитость.Артистка хотела оставить интересное положение в тайне,поэтому к его сокрытию она подключила коллег. "Каждый цех нашей группысоревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть", – поделиласьартистка.На площадке сериала "ИП Пирогова" все существовали в режимеЧС. Киношники ломали головы, как и чем закрыть живот главной актрисы. В ходшло все: кастрюли, банки, поносы и многое другое.Сложнее всех было художникам по костюмам. Каждая их сменаначиналась с измерения Подкаминской. Наряды Елены постоянно перешивались.Интересно, но по сценарию ждала ребенка героиня КсюшиТепловой. Девушке, наоборот, приходилось носить накладной живот, сообщает .10 Апр 2020 в 9:00 PDTНапомним, действия нового сезона сериала "ИП Пирогова" происходятчерез полгода после событий второй части. Героиня Подкаминской смогла заключитьдоговор с сетью ресторанов "Бальзак Гурмэ". Бизнес стал приносить доход. Междутем личная жизнь Веры Пироговой полна сложностей. Отношения с Андреемпортятся после появления Дениса. Сериал "ИП Пирогова" стартует 12 мая в21:00 на телеканале "Супер". Смотреть ситком онлайн можно на видеосервисах