Актриса Елена Подкаминская призналась, что съемки нового
сезона сериала ИП Пирогова стали настоящим испытанием для ее коллег. Артистка
работала в кадре на последних месяцах беременности.
Актриса Елена Подкаминская призналась, что съемки нового
сезона сериала "ИП Пирогова" стали настоящим испытанием для ее коллег. Артистка
работала в кадре на последних месяцах беременности.
21 февраля 2020 года Елена Подкаминская стала мамой в третий
раз. У артистки родился сын Александр.
По словам Елены, работа над третьим сезоном сериала "ИП
Пирогова" совпала с ее беременностью. "Я снималась с шестого по восьмой месяц", – поделилась знаменитость.
Артистка хотела оставить интересное положение в тайне,
поэтому к его сокрытию она подключила коллег. "Каждый цех нашей группы
соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть", – поделилась
артистка.
На площадке сериала "ИП Пирогова" все существовали в режиме
ЧС. Киношники ломали головы, как и чем закрыть живот главной актрисы. В ход
шло все: кастрюли, банки, поносы и многое другое.
Сложнее всех было художникам по костюмам. Каждая их смена
начиналась с измерения Подкаминской. Наряды Елены постоянно перешивались.
Интересно, но по сценарию ждала ребенка героиня Ксюши
Тепловой. Девушке, наоборот, приходилось носить накладной живот, сообщает .
10 Апр 2020 в 9:00 PDT
Напомним, действия нового сезона сериала "ИП Пирогова" происходят
через полгода после событий второй части. Героиня Подкаминской смогла заключить
договор с сетью ресторанов "Бальзак Гурмэ". Бизнес стал приносить доход. Между
тем личная жизнь Веры Пироговой полна сложностей. Отношения с Андреем
портятся после появления Дениса. Сериал "ИП Пирогова" стартует 12 мая в
21:00 на телеканале "Супер". Смотреть ситком онлайн можно на видеосервисах
и