В Топчихинском районе Алтайского края произошла страшная авария. На 88-м километре трассы А-322 столкнулись автомобиль Chevrolet и грузовик MAN. По предварительной версии, виновником ДТП был ..

В Топчихинском районе Алтайского края произошла страшная авария. На 88-м километре трассы А-322 столкнулись автомобиль Chevrolet и грузовик MAN.По предварительной версии, виновником ДТП был водитель легковушки – он не уступил дорогу фуре. В результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает телеканал "".На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства аварии.