17 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что установил зачинщиков бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области. Беспорядки случились 10 апреля. В них участвовали порядка 200 человек.

17 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что установил зачинщиков бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области. Беспорядки случились 10 апреля. В них участвовали порядка 200 человек. По мнению главы Минюста России Константина Чуйченко, бунт был срежиссирован извне, с целью надавить и запугать новое руководство исправительного учреждения. Съемочная группа программы "Дежурная часть" оказалась единственной, кого допустили в колонию после бунта.Трудотерапия строго режима. В исправительной колонии №5 под Ангарском стучат молотками. Возвращаются к привычной жизни после погрома, произошедшего здесь недавно.Цех по обработке древесины уничтожен почти полностью. Станки завалены рухнувшей крышей, сырье сгорело. До пожара здесь было налажено бесперебойное производство. На предприятии изготавливали мебель. Почти все стулья и столы в колонии сделаны здесь.Это так называемая промзона. Здесь трудились особо опасные преступники: серийные убийцы, насильники, маньяки. Они делали мебель, шили спецодежду, работали на птицефабрике, занимались фермерством. За труд получали зарплату.Начальник колонии Андрей Верещак разводит руками. Говорит, все тюремное хозяйство словно пустили под откос. "У нас стояли пилорамы, станки. Также дальше находился хоздвор, на котором — тысяча голов свиней, крольчатник и коровник", — рассказал Верещак.Пожар в иркутской колонии устроили сами заключенные после массовых беспорядков. Вот кадры погрома. Несколько десятков человек поджигают промзону в разных местах, а затем начинают взрывать газовые баллоны. В сторону наблюдательной вышки летят камни. Слышны истошные вопли. Эти кадры снимали уже сами осужденные. Оказалось, что у некоторых вопреки правилам строгого режима были мобильные телефоны с выходом в Интернет.Обгоревшие стены, раскуроченная крыша, выбитые окна — все, что осталось от пожарной части. Она не справилась с пожаром. Заключенные подожгли объект одним из первых. Прибывший на борьбу с огнем боевой расчет позже оказался захвачен осужденными. Пожарную машину они тоже подожгли."Зажечь" заключенные решили после конфликтов в штрафном изоляторе. За день до этого они отказались подчиняться сотрудникам колонии и отдавать запрещенные предметы. Чтобы бесчинства не попали на видео, разбили несколько видеокамер. После этого им на подмогу бросились другие осужденные.Предполагаемый зачинщик бунта — бывший участник бандформирований Хумайд Хайдаев. Именно он, по словам очевидцев, первым начал призывать сокамерников крушить зону. Его поддержал грабитель-рецидивист Антон Обаленичев.На кадрах — тот самый Антон Обаленичев. Жалуется на сотрудников колонии. Говорит, что порезал себе руки в знак протеста. Сейчас осужденный уверяет, что сделать такое признание его заставили. "Меня затянули в коптерпку, давай снимем, что у тебя есть побои. То, что сказано, — это неправда. Меня никто не бил из сотрудников", — признался Обаленичев.Офицер ФСИН Александр — один из тех, кто пытался усмирить заключенных. Сейчас он находится в больнице — с тяжелой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами."Меня цепляли за форменную одежду, наносили удары по бокам. В основном по голове и по животу били, одежду на мне всю разорвали", — вспоминает Александр.Чтобы остановить погром, пришлось привлекать бойцов Росгвардии."Каждый раз при возникновении массовых беспорядков начинают рассказывать, что внутри учреждения стреляют, убивают. Скажу откровенно, на протяжении моей восьмилетней службы во ФСИН ни разу такого не было, чтобы стреляли, убивали. Всегда заходят отряд сводный и спецназ без огнестрельного оружия", — отметил Анатолий Рудый, заместитель директора ФСИН РФ.Так было и в этот раз. Об этом говорят заключенные, которые не принимали участие в беспорядках.6-й отряд исправительной колонии №15 Иркутской области. Именно его осужденные в большинстве своем устроили бунт. Почти три десятка человек вышли на улицу, 20 остались в помещении. Пустые кровати принадлежат тем, кто сейчас — фигуранты уголовных дел.В колонии уже несколько дней работают следователи. Проводят очные ставки со свидетелями, опрашивают сотрудников. Наиболее активные участники беспорядков изолированы и вывезены в другие колонии."Уже установлены все зачинщики и участники беспорядков на территории исправительной колонии, их порядка двухсот человек", — рассказала Карина Головачева, старший сотрудник руководителя Следственного управления СК РФ по Иркутской области.Следователи также выясняют обстоятельства гибели одного из осужденных. Его тело нашли после пожара. Ситуацию взяли на контроль общественники."Одного человека после разбора завалов нашли повешенным. Никто не знает, когда он повесился, до, после или во время бунта. Версии разные есть, я не имею права их озвучивать", — заявил Олег Антипенко, председатель ОНК Иркутской области.По одной из версий, осужденного могли убить его же сокамерники. Проверку проводят и в Федеральной службе исполнения наказаний.Вскоре после происшествия министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что беспорядки были "срежиссированы извне". По его словам, в адрес начальника колонии поступали реальные угрозы. В самой колонии и региональном управлении ФСИН эту информацию не комментируют, хотя не исключают, что бунтарей действительно кто-то консультировал, будучи на воле."Участники беспорядков попали под влияние лидеров криминальной среды, которые ранее уже отбывали наказание в учреждениях Иркутской области", — отметил Александр Рудаков, замначальника ГУ ФСИН по Иркутской области.По неподтвержденным пока данным, речь может идти об авторитетном бизнесмене Владимире Тюрине. Его называют вором в законе и одним из лидеров Братской преступной группировки. В прошлом гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой был трижды судим и даже проходил по делу об убийстве на Украине депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.Официально Тюрин якобы отошел от криминальных дел, но, говорят, что в Иркутской области он по-прежнему имеет большое влияние. Оказывалось ли оно на участников беспорядков в ангарской колонии, возможно, станет известно после допроса предполагаемых зачинщиков бунта. Многие из них готовы сотрудничать со следствием.Тем, кто отбывал наказание за одни преступления, придется отвечать уже за новые, совершенные в ангарской колонии. А значит, сроки только увеличатся. Потому и другим осужденным стоит задуматься, надо ли участвовать в подобных беспорядках.