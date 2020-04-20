Директор по развитию английской футбольной команды Тоттенхэм Хотспур Роман Дубов высказался о возможном переходе форварда петербургского Зенита Артема Дзюбы в стан лондонцев.

Директор по развитию английской футбольной команды "Тоттенхэм Хотспур" Роман Дубов высказался о возможном переходе форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в стан лондонцев."Перейдет ли Дзюба в "Тоттенхэм"? Пока еще Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя, – приводит слова Дубова Sportbox.ru. – Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше.По словам Дубова, в стане "Шпор" российского нападающего мы вряд ли когда-нибудь увидим. При этом, представитель английской команды сообщил, что после кризиса, вызванного коронавирусом, в топ-клубах будет больше игроков из Восточной Европы.Напомним, Дзюба – воспитанник московского "Спартака", из которого перешел в "Зенит" летом 2015 года. Артем в текущем сезоне в составе петербуржцев принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.Ранее стало известно, что российский форвард может продолжить карьеру в итальянском "Лацио". Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 13 миллионов евро.Также на счету Артема 42 матча, 24 гола и 13 передач за национальную сборную России, в составе которой он дебютировал 11 ноября 2011 года в товарищеском матче против команды Греции (1:1).