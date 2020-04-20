Понятно, что по мере приближения Дня Победы вопрос о военном параде всех волновал все больше. В ответ на обращение ветеранов о переносе Владимир Путин как глава государства принял решение: парад обязательно будет. Но не сейчас.

Понятно, что по мере приближения Дня Победы вопрос о военном параде всех волновал все больше. В ответ на обращение ветеранов о переносе Владимир Путин как глава государства принял решение: парад обязательно будет. Но не сейчас. Мера беспрецедентная, но необходимая. Объявлена 16 апреля."В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения", — заявил глава государства.Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы Красной Армии. Наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки, весь советский народ — они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свою семью. Они сражались с нацизмом, против смерти, ради жизни. Это и есть наша главная ценность. И мы обязаны помнить об этом.До праздника, до Дня Победы, уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна."Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан, участникам всенародной акции "Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии. Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов", — подчеркнул Владимир Путин.Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш "Бессмертного полка" обязательно будет.