17 апреля в Новой Москве, в поселении Вороновское, завершилось строительство новой инфекционной больницы. Рассчитана она на 800 коечных мест - с возможностью трансформации каждого под реанимационное.

17 апреля в Новой Москве, в поселении Вороновское, завершилось строительство новой инфекционной больницы. Рассчитана она на 800 коечных мест — с возможностью трансформации каждого под реанимационное. Возвели за месяц. Рекордный срок. Уже 20 апреля в клинику начнут поступать первые пациенты. На открытии больницы присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который обратил внимание, что это не просто временное сооружение, а капитальная клиника, которая будет служить десятилетия после окончания борьбы с коронавирусом. Также 17 апреля в режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание с губернаторами. Как изменилась интонация президента?Врачи в только что построенном инфекционном центре в Новой Москве оттачивают навыки реанимации на манекенах. Идет последняя отладка оборудования.А в Нижнем Новгороде уже заработал новый медицинский центр, построенный военными. Оба объекта возвели в сверхсжатые сроки, по сути, за месяц.Президент поставил задачу: к 28 апреля по всей России должны быть развернуты 95 тысяч дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. Поручение в целом исполняется, но некоторые регионы сильно отстают."Министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Забайкальский край, меня это тревожит. В чем дело, уважаемые коллеги? На территориях работа должна вестись сегодня особенно напряженно. Контроль здесь должен быть постоянным. Москва столкнулась первой с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть в каждом", — заявил Владимир Путин.Также среди проблемных областей — Владимирская. Более двухсот заболевших и острая нехватка врачей и оборудования."Существует сложность закупки сертифицированных противочумных костюмов, респираторов, очков. Мы совершаем закупку 500 кислородных клапанов, ждем поставки из КНР, но есть проблемы с поставкой оттуда. Там с самолетом сейчас возникли проблемы у поставщика", — рассказал Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области."Объективные трудности, конечно, существуют. Но вы затем там сидите и работаете, чтобы преодолевать все трудности объективного и субъективного характера. Только разговаривали с председателем правительства. Деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме. Своевременно доводятся до регионов. Не все их осваивают вовремя. Я знаю все трудности, связанные с рынком, с оборудованием. ИВЛ нужны для лечения тяжело больных. Кислород подводите хотя бы к койкам специализированным. И можно заниматься подготовкой персонала. Активнее просто нужно действовать и быстрее, несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности. Каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены. Я хочу, чтобы вы все это услышали", — подчеркнул президент.В Татарстане достаточно существующих больниц — 26 стационаров готовы принять больных.Коми — если не считать Москву и Санкт-Петербург — среди регионов с наибольшим количеством заболевших. Под лечение пациентов с коронавирусом там перепрофилируют крупнейшую больницу республики. Это почти 700 коек.В Башкирии строят быстровозводимый инфекционный центр. На карантин закрыта Республиканская клиническая больница, которая стала главным очагом распространения коронавируса в регионе.Для методической помощи регионам впервые созданы три реанимационных консультативных центра. Ведущие врачи федерального уровня проводят консилиумы дистанционно — по каждому тяжелому пациенту в стране.Наибольший опыт накопила Москва. Теперь, с открытием нового инфекционного центра, значительно увеличатся возможности. Новейшее оборудование — и это не времянки, прослужит более 30 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел больницу и поблагодарил строителей."Эффект очень хороший. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек. Сейчас мы "дочищаем" пропуска, ликвидируем те, которые были заявлены с нарушением установленных правил. Но должен сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдает тот режим самоизоляции, который был установлен органами государственной власти", — сказал Собянин.В каждом регионе местные власти сами решают, какие именно в связи с коронавирусом вводить ограничения. На всей территории страны — от Калининграда до Камчатки — Минобороны продолжает ударными темпами строить инфекционные центры. Всего их будет 16. А получить помощь там смогут не только военные, но и гражданские."Работы ведутся круглосуточно во всех военных округах. 30 апреля завершим строительство восьми центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске. До 15 мая построим оставшиеся восемь", — заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Регионы направляют в федеральный центр дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение коек для коронавирусных больных . Решено положительно."Правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки. Обращаю внимание, эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно. Все, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей", — сказал Владимир Путин.Ранее на поддержку регионального здравоохранения — закупку лекарств, средств защиты, медоборудования и новых машин скорой помощи — уже были направлены более 50 миллиардов рублей. Все те внушительные средства, что сейчас экстренно выделяются на борьбу с коронавирусом, должны в итоге пойти на благо всей системы здравоохранения в стране.