Супруга известного российского певца Вадима Казаченко раскроет свои тайны корреспонденту Дни.ру.

Супруга известного российского певца Вадима Казаченко раскроет свои тайны корреспонденту "Дни.ру".Вадим Казаченко и Ирина Аманти кажутся идеальной парой. Все было бы у них хорошо, если бы не бывшая жена артиста Ольга Мартынова. Ее происки отравляют жизнь.Ольга обвиняла певца в невыплате алиментов на сына Филиппа. Исполнитель же считает, что Мартынова использует ребенка ради хайпа. Кроме всего прочего, она якобы преследует его нынешнюю супругу Ирину Аманти.Разборки продолжаются уже не один месяц, и наконец, мы можем из первых уст услышать, что думает об этой неприятной ситуации сама Ирина. Аманти прокомментирует скандальные новости и разоблачит самозванцев.Также бизнесвумен расскажет, чем занимается на карантине и ответит еще на много интересных вопросов. Прямой эфир вы сможете посмотреть в 19.00 часов в "Дни.ру".Публикация от (@dniru) 19 Апр 2020 в 5:38 PDT