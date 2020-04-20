Бразильский полузащитника итальянского Наполи уже предстоящим летом может сменить клуб. На 29-летнего хавбека претендуют английский Эвертон и французский Пари Сен-Жермен.

Бразильский полузащитника итальянского "Наполи" уже предстоящим летом может сменить клуб. На 29-летнего хавбека претендуют английский "Эвертон" и французский "Пари Сен-Жермен"."Эвертон" уже связался с представителями футболиста и даже сделал конкретное предложение. Как сообщает Corriere dello Sport, парижане же только включились в борьбу за бразильца.Аллан перешел в "Наполи" из "Удинезе" летом 2015 года за 11,5 миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.Хавбек в текущем сезоне в составе неаполитанцев принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету восемь матчей за сборную Бразилии.