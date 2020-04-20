Перенесший
в 2017 году инсульт Николай Носков продемонстрировал семейную идиллию. В
праздник Пасхи он поделился трогательным снимком с поклонниками.
Перенесший
в 2017 году инсульт Николай Носков продемонстрировал семейную идиллию. В
праздник Пасхи он поделился трогательным снимком с поклонниками.
Фото 64-летний певец опубликовал фото с внучками в своем инстаграм-аккаунте. Близкие артиста собрались за
праздничным столом. Судя по всему, Николай Носков уделяет много времени
малышкам.
Исполнитель поздравил всех с Пасхой и пожелал подписчикам мира,
благополучия и доброго здоровья. Фолловеры в свою очередь поблагодарили его и отметили,
что Николай Носков хорошо выглядит.
Напомним, три года
назад артист перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Вскоре у него
случился инсульт. Осенью 2018 года стало известно об улучшении состояния Николая
Носкова. В октябре того же года артист впервые появился на телевидении после операции.
19 Апр 2020 в 12:21 PDT
Силе воли певца можно
только позавидовать. Уже в ноябре он при поддержке Виктора Дробыша приступил
к работе над своим новым музыкальным детищем. В
декабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием
"Живой".
Ранее отмечал, что большую роль в его восстановлении сыграла поддержка его супруги
Марины. "Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросил
курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все
вернулось в норму – вес такой, как был раньше", – рассказывал
певец.