Перенесший в 2017 году инсульт Николай Носков продемонстрировал семейную идиллию. В праздник Пасхи он поделился трогательным снимком с поклонниками.

Перенесшийв 2017 году инсульт Николай Носков продемонстрировал семейную идиллию. Впраздник Пасхи он поделился трогательным снимком с поклонниками.Фото 64-летний певец опубликовал фото с внучками в своем инстаграм-аккаунте. Близкие артиста собрались запраздничным столом. Судя по всему, Николай Носков уделяет много временималышкам.Исполнитель поздравил всех с Пасхой и пожелал подписчикам мира,благополучия и доброго здоровья. Фолловеры в свою очередь поблагодарили его и отметили,что Николай Носков хорошо выглядит.Напомним, три годаназад артист перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Вскоре у негослучился инсульт. Осенью 2018 года стало известно об улучшении состояния НиколаяНоскова. В октябре того же года артист впервые появился на телевидении после операции.19 Апр 2020 в 12:21 PDTСиле воли певца можнотолько позавидовать. Уже в ноябре он при поддержке Виктора Дробыша приступилк работе над своим новым музыкальным детищем. Вдекабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием"Живой".Ранее отмечал, что большую роль в его восстановлении сыграла поддержка его супругиМарины. "Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросилкурить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и всевернулось в норму – вес такой, как был раньше", – рассказывалпевец.