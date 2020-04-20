20.04.2020

2020-04-20 14:25:14

Решение о продлении режима самоизоляции будет принято на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, возможно на следующей неделе Россия выйдет на так называемое "плато" по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Тогда же -то есть на следующей неделе - и будут приниматься решения о продолжении или прекращении режима всеобщей самоизоляции, сообщает ТАСС

На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев заражения коронавирусом, 27 тысяч из них были выявлены за последнюю неделю, а почти 11 тысяч — за последние двое суток. Почти 3,3 тысячи человек полностью выздоровели, 361 пациент скончался.