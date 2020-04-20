Российские власти предложили новые меры поддержки бизнеса в дополнение к уже объявленным ранее. Для среднего и малого бизнеса предусмотрена безвозмездная финансовая помощь со стороны государства и программа беспроцентных кредитов на выплату заработной платы.

Российские власти предложили новые меры поддержки бизнеса в дополнение к уже объявленным ранее. Для среднего и малого бизнеса предусмотрена "безвозмездная финансовая помощь со стороны государства" и "программа беспроцентных кредитов на выплату заработной платы". Крупным предприятиям из списка системообразующих предлагается специальный кредитный продукт на пополнение оборотных средств. Поддержка отечественного бизнеса подробно обсуждалась в ходе видеосовещаний президента с федеральными министрами. Как российский бизнес и предприятия адаптируются к пандемии коронавируса?В Норильске солнце — конец полярной ночи. Ритм города теперь (хоть и добраться сюда можно только самолетом) определяет регулярная санобработка. В шахту или на медный завод мимо телевизора пройти нельзя. 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Поэтому — уверены эксперты — решения для поддержки бизнеса должны быть комплексным и нестандартным."Это морально сложная ситуация. Все друг друга понимают. Компромисс — в переговорах. Бизнес всегда поддерживал друг друга", — уверен Алексей Каневский, руководитель Комитета по экономике и науке Московского отделения организации "Опора России".Оперативный штаб следит, чтобы в цехах соблюдался режим безопасной дистанции, — сотрудники должны работать на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. А сами помещения непрерывно дезинфицируют. Под контролем — каждый шаг вертолетостроителей арсеньевской авиационная компании "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.В Приморье возобновляют работу предприятия, выполняющие гособоронзаказ, судоремонтные, дорожно-строительные. Среди крупнейших — дальневосточный завод "Звезда" в Большом Камне, ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.Остров Итуруп. Промысловый бот возвращается с добычи трески и минтая. По всему региону введены дополнительные меры противодействия вирусу, но в море разрешено без масок. На вопрос, зачем вы работаете во время эпидемии, рыбаки отвечают скороговоркой: "Привычка, семья, судьба". Смотришь и понимаешь: устойчивость экономики — это даже не про компании, бизнес и деньги, а про людей. Когда они, невзирая на трудности, продолжают заниматься своим делом, значит, у такой экономики есть реальные шансы выстоять.