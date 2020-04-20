Российские военные с 11 апреля передали нуждающимся жителям Сирии почти 42 тонны продовольствия. Гуманитарную помощь раздавали местные власти и только на подконтрольных сирийскому правительству территориях, поскольку в стране действуют ограничения в связи с распространением коронавируса.

Российские военные с 11 апреля передали нуждающимся жителям Сирии почти 42 тонны продовольствия. Гуманитарную помощь раздавали местные власти и только на подконтрольных сирийскому правительству территориях, поскольку в стране действуют ограничения в связи с распространением коронавируса.По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, только за последние сутки жители населенного пункта Хбара-Сегира в провинции Хасеке получили 250 наборов с основными продуктами питания общим весом в 900 килограммов.Жителям поселка жителям населенного пункта Хбара-Сегира в провинции Хасеке раздали тысячу наборов весом в 3,8 тонны. Еще по 410 наборов с продуктами, которые весят в общей сложности более 4 тонн, получили люди, проживающие в населенных пунктах Хамдания и Эр-Рувейда в провинции Идлиб.Российская сторона за последние годы провела в Сирии 2420 гуманитарных акций с раздачей продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости. Военные медики из РФ оказали помощь почти 133 тысячам сирийских граждан, пишет "Интерфакс".