В России зафиксировали снижение спроса на водку. В период с 30 марта по 5 апреля продажи алкоголя уменьшились на 41% по сравнению с первой неделей предыдущего месяца, сообщает издание Известия ..

В России зафиксировали снижение спроса на водку. В период с 30 марта по 5 апреля продажи алкоголя уменьшились на 41% по сравнению с первой неделей предыдущего месяца, сообщает издание "Известия" со ссылкой на статистику "Такскома".Граждане стали реже покупать и другие крепкие напитки. В частности, продажи пива сократились на 26% по отношению к началу марта, передает .Эксперты связывают падение спроса на алкоголь с тем, что россияне уже запаслись алкоголем. "Покупатели переходят в режим жесткой экономии,не всем удалось сохранить работу и стабильный доход", – уточнил руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.