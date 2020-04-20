Российская премьер-лига опубликовала информацию, посвященную возобновлению чемпионата, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Российская премьер-лига опубликовала информацию, посвященную возобновлению чемпионата, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Когда возобновится чемпионат? Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий", – говорится на официальном сайте РПЛ.Сообщается, что лига планирует возобновление в любую из недель с середины июня по середину июля. "Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей".Изначально чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Затем в РФС приняли решение продлить паузу в футбольных соревнованиях страны до 31 мая.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,3 миллиона человек, из которых 161 тысяча скончались.