Российские банки с начала марта выдали вкладчикам около 1 триллиона рублей наличными.

Российские банки с начала марта выдали вкладчикам около 1 триллиона рублей наличными. По данным Bloomberg, это больше, чем за весь 2019 год. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, люди снимали деньги со счетов из-за опасений возможного закрытия финансовых учреждений.Пики спроса на наличные деньги по времени совпадают с выступлениями президента России Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом. Как указывает Bloomberg, банки столкнулись с оттоком со счетов после анонсирования налога на проценты по вкладам от 1 миллиона рублей. Продление режима самоизоляции до конца апреля также заставило людей идти за наличкой.Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 42,8 тысяч. Скончался 361 человек.Актуальную информацию по борьбе с эпидемией можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.