Новое явление - народное творчество во времена пандемии коронавируса, которая не дает пасть духом во время самоизоляции. Вообще самый самоизолированный народ на планете - это финны.

Новое явление — народное творчество во времена пандемии коронавируса, которая не дает пасть духом во время самоизоляции. Вообще самый самоизолированный народ на планете — это финны. Больше двадцати лет назад я работал собкором в Финляндии, уже тогда финны были чемпионами мира по количеству частных домов на душу населения. А дома они не выстраивают вдоль дороги, как у нас, образуя деревню, а "разбрасывают" по хуторам на больших расстояниях друг от друга. Вот оно, представление о счастье. Хотя, конечно, в Финляндии есть и города.Но и там финны предпочитают располагаться друг от друга подальше. Хельсинки, например, по площади, почти как Москва, но по населению почти в тридцать раз меньше. А вот и еще более опустевший Оулу. Полицейский тенор Петрус Шредерус, патрулируя город, поет переведенные на финский стихи Константина Ваншенкина.Вообще эта песня произвела в СССР огромный социальный сдвиг — она выделила человека из масс и позволила ему чувствовать: "Я шагаю с работы усталый". При Сталине, например, такое было невозможным. Устать? Невозможно! А чего стоит "Полумрак, поцелуй на рассвете"? Тоже что-то новенькое для СССР. Вот оно, преддверие хрущевской оттепели. А вот это смелое и в то же время почти робкое "Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно". Взаимность со стороны жизни? Гражданская молитва. Песня такая, что работает до сих пор даже против коронавируса.Вообще великие мелодии сегодня помогают. Вот, например, 700 детей со всей Европы исполняют онлайн, каждый, сидя дома, знаменитую арию оперы "Турандот" Джакомо Пуччини "Не спи":О, ночь, рассейся! Исчезайте, звезды!Исчезайте, звезды! С зарей мне побеждать!В России по Сети распространяется жизнеутверждающий народный флешмоб с танцами дома. По хештегу #россиятанцуетдома во всех популярных социальных сетях и на сайте телеканала "Россия 1" каждую неделю публикуются танцевальные видеоуроки. Правила просты: запоминайте движения, записывайте видео своего танца и публикуйте в социальных сетях с хештегом #россиятанцуетдома. Теперь каждый сможет почувствовать себя на месте звезды. Учить страну танцам будут танцоры и участники шоу "Танцы со звездами".