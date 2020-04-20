В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 23 часов 20 апреля до 11 часов 22 апреля.
Как сообщает , местами порывы ветра будут ..
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 23 часов 20 апреля до 11 часов 22 апреля.
Как сообщает "", местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуют быть осторожными на улице и обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.