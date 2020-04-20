Карантин - идеальное время для ремонта дорог: на улицах ни машин, ни пешеходов. Закатывая в асфальт жизнь старую - беспечную - Италия прокладывает путь к жизни новой: с дистанцией в метр, с масками и влажной уборкой два раза в день

Карантин — идеальное время для ремонта дорог: на улицах ни машин, ни пешеходов. Закатывая в асфальт жизнь старую — беспечную — Италия прокладывает путь к жизни новой: с дистанцией в метр, с масками и влажной уборкой два раза в день. Первые, кому власти предложили открыться, — книжные магазины, магазины канцтоваров и товаров для детей.Власти разрешили, но регионы боятся, и потому каждый сам за себя. В Лацио не просто не открыли ничего — сократили часы работы. Ларек Винцено работал до 7, теперь домой — в обед — все-равно ни посетителей, ни товара.Медленное возвращение к нормальной жизни решили начать с детей и детских магазинов. Дети на картине выросли — нужны игрушки, одежда, соски – все. Обещали после Пасхи. Пасха прошла, а все еще закрыто. "Будьте любезны, посетите наш сайт и наш магазин онлайн". Но когда это все принесут домой?Спустя 6 недель карантина нормальной жизни очень хочется всем. Особенно если цифры все-равно кардинально — а ведь обещали — не меняются. Сиди или не сиди — какая разница. Синдром безразличия, перегорания неизбежен и опасен на карантине. Тех, кто взаперти, с марта уговаривают потерпеть те, кто в изоляции по 6-7 лет. Швейный цех женской колонии Салерно шьет маски для больниц и полицииНормальной жизни хочется и медикам: Они поют в Кремоне после 24-часовой смены. В Генуе – зумба-антистресс. В Брешии – гимн Италии. Медсестра фальшивит — руки в печатках — пальцы скользят по клавишам."Данные, которые мы анализируем, говорят о том, что коронавирус не меняется существенно. Да, он мутирует, но не так принципиально и значительно. И это — отличная новость для разработчиков вакцины. Разработать вакцину против вируса, который меняется сильно, чрезвычайно сложно", — отметил Массимо Андреони, заведующий отделением COVID-19 поликлиники Tor Vergata.Франция пока и не думает о фазе-2 — карантин продлен до 11 мая, но, скорее всего, это не конец. Смертность не снижается. Распространение вируса стабилизировалось высоком уровне, развел руками Минздрав.Мистическая история случилась с авианосцем "Шарль де Голль", который месяц был в море, в порты не заходил, а неделю назад — вспышка. Сначала — 50 человек, теперь — 700. Моряки — люди молодые, но тяжело больные на борту есть. Такая же история с фрегатом "Шевалье Поль".Поражение перед вирусом признали и в Британии — она все еще не на пике. В честь дня рождения королевы впервые не будут стрелять пушки – Елизавета Вторая отменяла церемонию. Карантин не отменяет, пока не вздохнут больницы, а кривая поползет вниз.Чудеса случаются — из больницы госпиталя Бирмингема выписали 106-летнюю пациентку. Она пережила две мировые войны и коронавирус!На карантине нужны хорошие новости и психологическая помощь — принц Вильям и герцогиня Кейт дали старт кампании.В Испании — без убедительных улучшений: погибших — больше 20 тысяч. Дети заперты дома — им нельзя на улицу ни под каким предлогом. Две недели на странице мэра Барселоны висит воззвание "Освободим детей Испании!" Но освободили пока лишь миллионы рабочих.Своим — шведским — путем идет Стокгольм, смирившись с тем, что переболеть придется всем."Я — научный директор комитета итальянской Ассоциации по борьбе с вирусными заболеваниями, то есть держу руку на пульсе всего, что происходит. Мы все пробуем одно и то же – антивирусные препараты, плазма, лекарства против артрита. Мы все обмениваемся статистикой. Не скажу, что все результаты ошеломляющие: где-то работает, где-то — нет. Проблема в том, что коронавирус пришел так быстро, что нет времени на рефлексию и науку. Мы подбираем лекарства и решаем, когда и на какой стадии их применять, прямо в отделениях, на передовой", — отметил Массимо Андреони.Выздоравливает ли Италия, пока непонятно. Продолжать карантин или учиться сожительствовать с вирусом? Власти разрываются между статистикой и бизнесом, который давит, требуя начала фазы-2. Уже никто не понимает, что страшнее на этой войне, умереть от вируса или от нищеты и голода. Но если посмотреть на цифры, коронавирус для стран пока страшнее: с 1941-го по 1945-й потери Ломбардии — 2 тысячи мирного населения, март-апрель 2020 – 12 тысяч. В шесть раз больше.