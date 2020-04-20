Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса в России, лишил женщин возможности посещать салоны красоты. Не стала исключением и Анита Цой, которая пожаловалась на изменения во внешности.

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса в России, лишил женщин возможности посещать салоны красоты. Не стала исключением и Анита Цой, которая пожаловалась на изменения во внешности.В своем инстаграм-аккаунте певица показала, как преобразилась за время карантина. По ее мнению – не в лучшую сторону.Звезда записала видео, показав отросшие волосы. Анита Цой чуть ли не со слезами на глазах заявила, что выглядит "как тыква, как грибок, как домовенок Кузя"."Я скоро превращусь в чучело!", – посетовала Анита Цой. При этом она спросила подписчик, как они справляются с этой проблемой в условиях самоизоляции.Отметим, из-за эпидемии звезды шоу-бизнеса лишились работы. У них отменены или перенесены концерты. Каждый выживает на карантине, как может. Некоторые изобретают для себя новые формы заработка. Например, Любовь Успенская предложила своим поклонникам в "Инстаграм" запись видеопоздравлений.Напомним, по данным на 20 апреля, зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения20 Апр 2020 в 1:26 PDT" target="_blank">коронавирусом в России. Больше всего заболевших наблюдается в Московском регионе – более 31 тысячи.